Indoorroeier Lemmelijn verlengt wereldtitel U23 met Belgisch record

Ward Lemmelijn stapte nog niet zo lang geleden over van het voetbal naar het roeien. Vooral in de indoorvariant scheert hij hoge toppen. Vorig jaar werd hij al onverwachts wereldkampioen U23 en die titel wist hij te verlengen. Vrijdag was hij al veruit de beste over 500 meter, zondag bevestigde hij zijn hegemonie op de 2.000 meter.

Lemmelijn finishte in 5'48"3 en was daarmee niet alleen 3 seconden sneller dan zijn eigen Belgische record, maar ook meer dan 12 seconden sneller dan de nummer 2. Met die tijd was Lemmelijn maar net naast de medailles gevallen als hij al bij de profs had meegedaan.