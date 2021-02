Haaland: "Hattrick van Mbappé tegen Barcelona gaf me een gratis boost"

"Met positief gevoel weer naar Bundesliga"

"Ik ben trots dat we deze wedstrijd hebben gewonnen. Nu moeten we snel herstellen en met een positieve ingesteldheid terugkeren naar de Bundesliga."

"Het is goed om drie uitdoelpunten te scoren", zegt de Noor na de partij. "De laatste dagen hebben we goed met elkaar gesproken en we hadden een goed wedstrijdplan."

Een assist na een geweldige actie en twee doelpunten: de avond van Erling Haaland was alweer zeer geslaagd. Eigenhandig duwde hij Sevilla kopje onder in de 1/8e finales van de Champions League.

"Dortmund heeft een van beste spitsen vooraan"

Aan de andere kant was Sevilla-coach Julien Lopetegui minder goedgemutst. "Het resultaat is niet goed", geeft hij toe. "Maar we hebben nog één wedstrijd te gaan."

"We verdienden het niet om te verliezen, maar zij hebben een van de beste spitsen ter wereld voorin. We verdienden de gelijkmaker en misschien nog een doelpunt."

"De scheidsrechter vandaag liet veel toe, een hoog agressieniveau. Iets wat in Europa is toegestaan, maar niet in de Spaanse competitie. We moeten ons snel aanpassen. Misschien ontbrak het ons in het begin aan dat aanpassingsvermogen."