Dortmund zet Sevilla met de rug tegen de muur na Haaland-show

22:52

einde, 22 uur 52. Einde wedstrijd . Geen gelijkmaker meer voor Sevilla dat in het slot nog even de druk opvoerde na de aansluitingstreffer van Luuk De Jong. De thuisploeg kwam vroeg in de partij op voorsprong via Suso, maar nadien volgde een onemanshow van Haaland met 2 doelpunten en een assist. De Jong zorgde met een intikker dat er nog spanning is in de terugwedstrijd. .