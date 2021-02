De moedige strijd van Miguel Van Damme: "Genieten van alle mooie momenten"

"Geboorte van dochtertje is niet zo ver meer"

Cercle-doelman Miguel Van Damme levert een lange, oneerlijke, maar moedige strijd tegen leukemie. Even geleden kwam opnieuw niet zo'n prettig nieuws. Maar zoals we Van Damme kennen, blijft hij ook nu hoopvol en met opgeheven hoofd in het leven staan.

"Zeker de laatste keer dat je het nieuws krijgt dat de leukemie daar weer is, weer in het beenmerg, zijn ze wel eerlijk en zeggen ze dat het bijna niet meer mogelijk is om erdoor te komen", vertelt Van Damme, die zich vasthoudt aan iets heel moois.

De doelman kondigde onlangs aan vader te zullen worden van een eerste kindje, een dochtertje. "De geboorte is eind mei voorzien. Zo lang is dat niet meer. Zolang ik me goed voel en mijn lichaam kan het aan, gaan we ervoor blijven gaan."

"Elke goede dag is een gewonnen dag", zegt Van Dammes vrouw Kyana Dobbelaere. "Ik hoop dat we samen met ons kindje, de familie en de vrienden nog lang kunnen genieten van alle mooie momenten die er zijn, want het kan snel omslaan."

Van Damme is enorm dankbaar voor de steun van zijn vrouw. "Ze heeft altijd de goede, maar ook de heel moeilijke momenten meegemaakt. Het is te zot voor woorden dat ze hier nog altijd zit. Ik heb alleen maar respect daarvoor en ben heel gelukkig dat zij nog altijd naast me staat."