Antwerp hekelt de arbitrage na gelijkspel tegen Standard: "Het systeem klopt niet"

"Ik kom vaak op voor de refs, want we hebben jonge en goeie scheidsrechters die fouten maken en die qua inborst goed zijn, maar het systeem klopt niet."

Enkele beslissingen waren voer voor discussie en draaiden nadelig uit voor The Great Old. "Het was niet goed", was het oordeel van general manager Sven Jaecques.

Antwerp nam een puntje mee op Sclessin, maar mopperde in zijn wedstrijdanalyse ook over de scheidsrechter en de VAR.

"Alleen kan Lamkel Zé niets, maar kijk hoe de groep de klik heeft gemaakt..."

Wie inzoomde op het sportieve luik, kwam uiteraard weer uit bij Didier Lamkel Zé. "Na de blessures van Mbokani en Haroun en enkele covidgevallen moeten we als club zeer tevreden zijn dat Didier onmiddellijk dit niveau haalt", gaf Sven Jaecques met lichte tegenzin toe.

"En we moeten de trainer en de spelers zeer dankbaar zijn dat ze hem op een goeie manier begeleid hebben om prestaties te leveren. Alleen kan Didier niets, maar als je kijkt hoe de groep de klik gemaakt heeft..."

Snoert hij nu ook de supporters de mond? "Zij mogen kwaad en blij zijn en van mening veranderen. Ik snap dat er grote frustratie is omdat ze niet met ons kunnen vieren."

Donderdag is Lamkel Zé nog geschorst in de Europa League tegen Rangers. "En we weten allemaal hoe hij aan zijn twee gele kaarten gekomen is. Dat is dubbel jammer", doelt Jaecques op de kortsluiting van Lamkel Zé vorig seizoen in de voorrondes tegen AZ.