Sterk Antwerp moet tevreden zijn met puntje bij Standard

Standard - Antwerp kort samengevat

Antwerp veert recht na Luikse VAR-strafschop

The Great Old nam de regie over en ook Refaelov kwam piepen met een leep steekballetje tussendoor. Daar had de onbesuisde Lukaku beter mee moeten doen. Lamkel Zé borstelde nog een plaatsbal naast en zorgde dan voor het betere acteerwerk. In een poging om een strafschop af te dwingen bleef hij minutenlang op het koude gras liggen. De VAR vond de vinger in zijn oog echter veel te licht.

Op het hobbelige en soms nog harde veld van Sclessin trok Lamkel Zé de bezoekers vooruit. Eerst werd hij nog teruggefloten voor buitenspel, maar wat later was hij onmogelijk af te stoppen. De Kameroener stoof met de bal aan de voet het halve veld over en legde de 1-1 op de voet van De Pauw.

De eerste bijdrage van Le Marchand was echter niet om over naar huis te schrijven. Bokadi ging na een slalom in slow motion over het been van de Fransman en versierde dankzij de tussenkomst van de VAR een strafschop. Carcela zette die laconiek om en gaf Standard het voordeel. Toch gaven de Rouches het heft uit handen, al punterde Raskin nog een leuke kans naast.

Onmondig Standard ontsnapt aan nederlaag

Standard blijft door het gelijkspel hangen en ziet zijn kansen op deelname aan Play-off I slinken. Antwerp houdt de tweede plek ook na deze speeldag vast, maar liet twee punten liggen. Dat had het zeker aan zichzelf, maar in mindere mate ook te wijten aan enkele beslissingen van de VAR die net in het nadeel van The Great Old uitdraaiden.

Antwerp bleef het met alle middelen proberen. Lamkel Zé hengelde met een fopduik naar een strafschop, maar ving enkel een gele kaart. De pas ingevallen Buta devieerde een voorzet nipt naast, wat de ergernis bij Vercauteren enkel deed groeien. In de absolute slotseconde wurmde zijn ploeg de 1-2 toch in het doel, maar die werd terecht afgekeurd voor hinderlijk buitenspel van Seck.

Dan was Antwerp stukken gevaarlijker. Gerkens kopte slim over Henkinet op de lat, waarna de Luikse doelman net op tijd overeind veerde om de rebound van Seck weg te slaan. Laifis zorgde met een strakke vrijschop voor een tussendoortje, maar bijna alle actie speelde zich af aan de andere kant. Lamkel Zé kon na een subtiele tik van Boya alleen voor doel niet afwerken.

Klauss: "We moeten hieruit leren"

Was Mbaye Leye boos tijdens de rust? "Hij zei enkele dingen die we beter konden doen, maar gaf ons vooral vertrouwen. We moesten de intensiteit hoog houden. Ik heb de coach al zien roepen, maar doorgaans is hij heel rustig", lachte Klauss.

"We begonnen echt goed en scoorden ook, maar daarne pakten we een gemakkelijke tegengoal. Dat mag je in dit soort wedstrijden niet doen, want dan wordt het moeilijk om te winnen. Daar moeten we uit leren", vond de Braziliaanse spits van Standard.

Joao Klauss was niet geheel tevreden. "We wilden winnen. Het was een goede prestatie van de ploeg. We hielden de bal goed bij en creëerden kansen. Daar ben ik blij mee, maar niet met het resultaat."

De Laet: "Lamkel Zé moet blijven werken"

Ritchie De Laet was niet te spreken over de start van Antwerp. "Ik denk dat de eerste tien minuten niet om aan te zien waren. Niemand wilde in duel gaan, iedereen liet alles maar gebeuren. Zo gebeurde die eerste fase, waarbij hij gewoon voorbij vier-vijf man wandelt en uiteindelijk neergaat in de zestien."

"Het was precies alsof we dat nodig hadden om wakker te worden. Daarna hebben we overgenomen. We zijn puur op kracht beginnen te spelen en hebben dat ook in de tweede helft gedaan. Ik probeer altijd de aanjager te zijn, maar dat is niet altijd gemakkelijk."

"Deze kant van het veld was ook gewoon beton", verwees de verdediger van Antwerp naar de speelhelft van zijn ploeg voor de rust. "Misschien hadden we daar ook wat problemen mee. Aan de andere kant lag het zachter. Daar kon je een bal inspelen zonder dat die bleef botsen. Dat was hier onmogelijk."

Hoe ligt Lamkel Zé inmiddels in de groep? "Ik heb het tevoren al gezegd: zolang hij belangrijk voor ons blijft en hij minder fratsen uithaalt, kunnen we dat aanvaarden. Hij moet wel belangrijk blijven en blijven werken. Spijtig vandaag van zijn kans."

De naam van De Laet valt geregeld als mogelijke Rode Duivel. "Ikke? Tja, het zou mooi zijn als het gebeurt", lachte hij. "Ik probeer eerst elke wedstrijd belangrijk te zijn voor Antwerp. Dan zien we wel wat er in maart gebeurt."