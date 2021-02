Justine Henin: "Elise Mertens maakt een heel goede kans tegen Bencic"

"Wat Mertens nog mist, is iets extra's om het verschil te maken"

Elise Mertens is de laatste weken flink op dreef en komt morgenvroeg in actie in de derde ronde van de Australian Open. Een toernooi waar ook Justine Henin mooie herinneringen aan overhoudt, met winst in 2004.



10 jaar geleden nam Henin afscheid van de sport, en dat op de Australian Open. Sporza had een gesprek met de voormalig olympisch kampioene, die vooruitblikt op de partij van Mertens.

"Ik geef Elise een heel goede kans", zegt Henin bij Sporza. "Ze kan winnen denk ik, want Bencic komt uit een lastige periode waar ze een gebrek had aan zelfvertrouwen."

"Elise daarentegen heeft nu voldoende zelfvertrouwen en laat mooie dingen zien. Ze is een heel constante speelster. Wat ze nog mist, om nog verder te geraken, is misschien iets extra's, iets dat het verschil kan maken. Om op die manier een uitschieter te hebben op en grandslam en eventueel te stijgen in de ranking."

Mertens is ook nog aan het dubbelen in Australië. Een goede combinatie? "Dat is voor iedereen verschillend, dus dat is moeilijk om te zeggen. Bij mezelf was het fysiek te lastig om het te combineren, ik stopte er al vroeg in mijn carrière mee."

"Maar voor Elise is het misschien goed om op een bepaald moment in de toekomst een keuze te maken en zich te richten op bepaalde doelen. Ik zeg niet dat ze haar ambities anders niet kan waarmaken, het is gewoon anders voor iedere speelster."