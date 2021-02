Elise Mertens neemt vlot 1e horde op Australian Open: "Niet mijn beste match"

Mertens vond het welletjes, maar had toch moeite om de match af te maken. Ze liet 2 matchballen onbenut op de opslag van Fernandez en had er op de eigen opslag ook 3 nodig. (lees reactie onder foto)

In de 2e set liep Mertens 2-0 uit, maar Fernandez gaf zich niet zomaar gewonnen. De tiener, goed voor de 3e ronde op Roland Garros en de 2e in de US Open in 2020, brak meteen terug.

De spelletjes waren langer dan Mertens lief was. Ze moest in de 2e game zelfs 2 breakballen wegwerken, maar van 1-1 stoomde ze wel door naar 6-1 in een dik half uur. En dan stond haar opslag niet eens op peil.

Mertens zit vol vertrouwen na haar gewonnen voorbereidingstoernooi en was niet onder in de indruk van de nummer 86 van de wereld. Die had wel 2 jaar geleden de finale bij de juniores gespeeld in Melbourne en won Roland Garros.

"Energieniveau was niet zo hoog, had niet goed geslapen"

De 25-jarige Mertens was dus niet helemaal tevreden na haar kwalificatie: "Het was niet mijn beste match, maar ik ben blij het in 2 sets te hebben kunnen afmaken."

"Mijn energieniveau was niet zo hoog vandaag. Ik had niet zo goed geslapen. Ik weet ook niet waarom. Het was misschien gewoon een beetje stress voor de eerste partij."

"Het was niet altijd even makkelijk, maar ik heb gewonnen. Dat is het belangrijkste. Fernandez is ook een goede speelster. Ze is nog jong, voelt geen druk en als je ze laat spelen, kan ze heel agressief voor de dag komen."

"Maar ik ben blij het te hebben kunnen afmaken met een goede opslag."

In de 2e ronde treft Mertens donderdag de Chinese Lin Zhu (WTA 92), die de 18-jarige Amerikaanse kwalificatiespeelster Whitney Osuigwe (WTA-163) met 6-1, 6-1 wegzette.

Het wordt de 3e confrontatie tussen Mertens en Zhu. Beide speelsters wonnen 1 keer. Zhu won het laatste duel, in 2019 in Dubai. "Ik herinner me die ontmoeting, maar details weet ik niet meer", gaf Mertens aan.

"Ik heb sindsdien veel wedstrijden gespeeld. Ik zal het even moeten opzoeken, mijn geheugen terug wat opfrissen. Maar ik zal goed voorbereid zijn. Ik heb net al een ijsbad genomen en er staan ook stretchsessies en massages op het programma, allemaal om de recuperatie te bevorderen. Ik heb de voorbije dagen immers al veel op het veld gestaan."

Mertens neemt voor de 4e keer deel aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Bij haar debuut in 2018 schopte ze het meteen tot de halve finales. In 2019 eindigde het in de derde ronde (1/16e finales), vorig jaar in de vierde (1/8e finales).