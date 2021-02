Elise Mertens staat na hindernissenparcours in de 3e ronde

Mertens had het in de eerste set niet onder de markt tegen de 27-jarige Lin, die ze een 3e keer in haar carrière tegenkwam.

Mertens kon pas in de tiebreak afstand nemen, nadat ze zelf 2 setpunten had moeten wegwerken.

In set 2 was de veer bij de nummer 94 ter wereld gebroken en snelde onze landgenote na 1 uur en 44 minuten naar de winst. Mertens maakt er in de onderlinge duels 2-1 van, maar belangrijker: ze redde haar vel op deze Australian Open.

Voor een plaats in de 1/8e finales treft Mertens de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-12), die de Russin Svetlana Koeznetsova (WTA-37) in drie sets te grazen nam. Bencic stond een jaar geleden nog 4e op de wereldranglijst. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en Bencic.

Mertens neemt voor de 4e keer deel aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Bij haar debuut in 2018 schopte ze het meteen tot de halve finales. In 2019 eindigde haar avontuur in de 3e ronde (1/16e finales), vorig jaar in de 4e (1/8e finales).