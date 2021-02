Is Sambi Lokonga stilaan klaar voor de Rode Duivels? Volgens Vincent Kompany wel

John van den Brom moest de nederlaag aanvaarden. "Ik hoor Vincent (Kompany, red) zeggen dat Genk een goed voetballende ploeg is. Ik denk hetzelfde over Anderlecht. Alleen heb ik dat goede spel zo weinig gezien bij ons. Wij waren zo slordig aan de bal", sprak de trainer van Genk.



"Speelden mijn jongens met angst in de broek? We werden enorm geholpen met de vroege goal, maar daarna stapelden we de foute passes op. Ik raakte zelfs de tel kwijt."



"Dat was de sleutel tot de mislukking van vandaag. Op die manier hebben we terecht verloren van Anderlecht", gaf de coach van Genk ootmoedig toe. "Daar moeten we mee aan de slag, want Play-off I is heilig."



"We komen er wel bovenop", pompte Van den Brom zichzelf nog moed in. "Er zit immers goed voetbal in deze groep."