RSCA rijgt Genk na vroege achterstand aan zijn degen en sluipt top 4 weer in

John Van den Brom (coach Genk): “Natuurlijk heb je een plan of een idee. Je kan eender welk systeem gebruiken, maar als je zo onnauwkeurig aan de bal bent zoals wij vandaag, met vrije ballen die we zomaar inleveren of wegtrappen, dan wordt het lastig tegen een elftal dat heel goed kan voetballen. Het is een terechte nederlaag voor ons, maar de teleurstelling zit vooral in de manier waarop. Nu komt er een speciale wedstrijd aan, een derby in de beker en zaterdag moeten we naar Oostende. We moeten snel weer bij de les zijn, anders geven we weg waar we zo hard voor geknokt hebben.”

Bryan Heynen (Genk): “Het was vandaag gewoon te weinig. Ik denk dat we vijf minuten goed hebben gespeeld en dat waren de eerste vijf. Daarna hebben ze ons goed vastgezet, zodat we moeilijk vooruit konden voetballen. In balbezit speelden ze dan weer hun mannetje meer op het middenveld goed uit, waarmee ze ons pijn konden doen. In de tweede helft speelden we met een ander systeem. Daardoor hadden we vaker de bal, maar echte kansen leverde dat niet op. Er moet nu iets veranderen. Ik weet niet wat, maar we moeten ons herpakken.”