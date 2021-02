Zidane is vragen over mogelijk ontslag beu: "Ik verdien meer respect"

Real Madrid moet morgen op bezoek bij rode lantaarn Huesca: op papier een eenvoudige driepunter, maar dit seizoen is niets vanzelfsprekend voor De Koninklijke. Vorige maand lieten ze bijvoorbeeld nog punten liggen tegen laagvlieger Osasuna.

De troon van coach Zinedine Zidane wankelt, maar de Fransman zet zich schrap. Een zoveelste vraag over een mogelijk ontslag kwam hard aan bij de coach van Real. "En dan durven jullie me nog te vragen wat me dwarszit", sneerde hij naar de pers.

"Ik verdien het niet om zo behandeld te worden. We hebben vorig jaar de titel gepakt en ik had gehoopt op meer respect. Geef ons op zijn minst dit seizoen om nog te vechten voor het kampioenschap."

"Er moeten volgend jaar zeker veranderingen komen, maar we vechten er nog voor dit jaar. Het is niet 10 seizoenen geleden dat we kampioen werden, het was vorig jaar."

"Toon gewoon wat meer respect voor wat we al hebben bereikt. De pers schrijft veel. Maar waarom zeggen jullie niet in mijn gezicht dat jullie me buiten willen, in plaats van achter mijn rug."