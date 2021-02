Zinédine Zidane: "Hazard zal 2 tot 3 weken nodig hebben om te herstellen"

Zinédine Zidane viel op de persconferentie van vrijdag even uit zijn rol toen hij weer vragen kreeg over een mogelijk ontslag. Maar de Franse trainer van Real Madrid had het ook even over de blessure van Eden Hazard.

"Hij wil zo graag spelen", zei Zidane. "Deze nieuwe blessure is zeer moeilijk voor hem. Het is echt brute pech. Hij wil zelf heel graag spelen voor Real Madrid, maar moet het ook aanvaarden."

"Blessures horen bij een leven als profvoetballer. Op een dag zal hij blessurevrij zijn. Daar ben ik zeker van. Ik hoop dat die dag zo snel mogelijk komt."



Concreet denkt Zidane dat hij een drietal weken niet zal kunnen rekenen op onze landgenoot. "Hij zal ongeveer 2 tot 3 weken nodig hebben om te herstellen van die spierscheuring. Hopelijk kan hij daarna snel spelen."