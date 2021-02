"In een vol stadion zou Mourinho momenteel weggehoond worden"

De prestatie van Tottenham donderdagavond tegen Chelsea deed pijn aan de ogen. Pijnlijk was ook de statistiek dat de Londense club voor het eerst sinds november 2012 drie comeptitiematchen op rij verloor. Onze journalist Geert Heremans, die de club op de voet volgt, over de huidige vijf pijnpunten bij de Londense club.

1. Tactisch plan valt in duigen door blessure Kane

In de topper tegen Liverpool viel Harry Kane vorige week uit met een dubbele enkelblessure. José Mourinho zei voor de match tegen Chelsea dat hij Kane volgende week opnieuw fit verwacht. Hopelijk klopt dat ook, want de drie nederlagen kwamen er sinds Kane uitviel. "Zonder Harry Kane valt het tactische plan van Mourinho grotendeels weg", zegt Geert Heremans. "Hij rekent op een solide defensie met 8 verdedigend denkende spelers." "Enkel Ndombéle, Son en Kane denken meer aanvallend dan verdedigend. Die hebben zoveel kwaliteiten, dat ze met hun drie de ploeg rechthouden. 27 van de 34 goals kwamen hen." "Dit systeem werkte perfect in het begin van het seizoen (half december stond Tottenham zelfs even aan de leiding), maar ook toen waren er al veel barsten in het pantser. Spurs kwam vaak op voorsprong, maar eens die voorsprong er was, trok het zich terug en hoopte op een 1-0 of 0-1-zege. Een beproefde recept van Mourinho." "Tegen West Ham, Newcastle, Crystal Palace, Fulham en Wolves werd vijf keer een vroege voorsprong in de slotfase weggegeven omdat Mourinho het vertikte om nog aan aanvallen te denken. In totaal verloren ze 12 punten door goals in de slotfase."

2. Individuele fouten achterin

Een voetbalhuis van José Mourinho wordt gebouwd op defensieve stabiliteit, maar ook daar loopt het de laatste twee maanden te vaak mis. "Iedere match is er wel iemand die verdedigend in de fout gaat. Tegen Chelsea was het de beurt aan Eric Dier." "Tegen Liverpool waren het Aurier en Rodon, dan is het een keer Lloris of Davies en ook Toby Alderweireld is niet aan zijn allerbeste seizoen bezig." "Mourinho heeft ook nog steeds geen vaste formatie achterin gevonden. Iedere match is het wisselen geblazen, wat het zelfvertrouwen van zijn defensie zeker geen goed doet."

3. Geen ideeën en balbezit

Niet alleen de resultaten vallen tegen voor Tottenham. Ook het spelniveau is niet goed. Daar was de match tegen Chelsea een nieuw bewijs van. "Supporters zijn het stilaan beu aan het worden", weet Geert Heremans. "Je kan verliezen, maar de manier waarop is de laatste tijd hemeltergend. Dieptepunt was de 1-0 nederlaag bij staartploeg Brighton vorige zondag. Zelfs die hadden meer balbezit dan Tottenham en hadden een kansenverhouding van 12 tegen 3." "Het is alsof ze niet weten wat ze moeten doen in balbezit. Los van het gebrek aan creativiteit is er ook weinig of geen grinta, geen spelintensiteit te bespeuren en nog weinig geloof in eigen kunnen."

"Ik vraag me af hoe een vol stadion zou reageren op deze gang van zaken en op dit lamentabele spel. Ik denk dat Mourinho op dat vlak van geluk mag spreken dat er geen fans in het stadion zitten, want anders zou hij weggehoond worden, vrees ik." "Een verzachtende omstandigheid is wel dat zijn groep oververmoeid lijkt , vooral ook door een ongezien aantal wedstrijden in het begin van het seizoen (Tottenham moest nog 4 extra voorronde

matchen spelen om in de EL te geraken). Er was op die manier nauwelijks recuperatie na het al uitgelopen seizoen van vorig jaar."

4. Samenhorigheid?

De relatie van José Mourinho met zijn spelers is altijd al veel besproken geweest. Volgens de ene is hij te hard, volgens de andere gaat hij door het vuur voor zijn spelers. De waarheid zal in het midden liggen, maar momenteel zullen de meeste Tottenham-spelers toch het eerste beweren. "Mourinho mag dan wel zeggen dat er nog veel samenhorigheid is in de ploeg, ik merk daar weinig of niks van. Ik zie twijfel en een gebrek aan lef. Er was een rel met Aurier tegen Liverpool omdat hij met de grond werd gelijk gemaakt, Dele Alli heeft al meermaals het verwijt gekregen een luierik te zijn. En wat dan gezegd van Gareth Bale?" "De voormalige sterspeler had zich zijn terugkeer naar White Hart Lane helemaal anders voorgesteld. Na zijn knieblessure kreeg hij een paar speelkansen waar hij te weinig gebruik van gemaakt heeft, maar hij pikte geregeld wel een doelpuntje mee." "Het is ook niet zo dat de andere offensieve spelers (op Kane en Son na) het zoveel beter doen. Ook op dat vlak is het jammer dat er geen 60.000 man zit, want ik ben er van overtuigd dat die Bale wel mee op het juiste spoor kunnen zetten." "De manier waarop Mourinho omgaat met iemand als Gareth Bale is verbijsterend. Gisteren bij een achterstand brengt hij Lamela en Moura en laat hij zijn derde wisselmogelijkheid onbenut. Dat is eigenlijk zeggen: "Gareth Bale, in jou geloof ik niet om het tij te doen keren." Hopelijk is hij hem niet voor altijd kwijt.

