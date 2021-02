Tuchel mist start bij Chelsea niet, extra pijnlijke avond voor Bale

Chelsea gaf zijn stadsgenoot Tottenham een voetballesje in de eerste helft. De prestatie van Tottenham deed echt pijn aan de ogen. De thuisploeg creëerde niet alleen nauwelijks kansen, maar defensief ging Dier ook nog eens knullig in de fout (zie video).

De domme fout op de diep lopende Werner, resulteerde in een penalty voor Chelsea. De 0-1 werd hard binnen geschoten door Jorginho.

Tottenham-trainer Mourinho had zijn spelers tot de orde geroepen tijdens de rust. Met het mes tussen de tanden herstelde de thuisploeg het evenwicht, maar ook niet meer. Het duurde tot minuut 87 tot Tottenham in de tweede helft op doel schoot.

Voor Gareth Bale werd het een extra pijnlijke avond. Hoewel Tottenham zonder de geblesseerde Kane duidelijk aanvallende impulsen kon gebruiken, liet Mourinho de huurling van Real heel de wedstrijd op de bank. Hij bracht Moura en Lamela in.

Toch had de match op 1-1 moeten eindigen. Helemaal in het slot gooide Aurier perfect voor. Vinicius won het kopduel, maar zijn poging ging rakelings naast. Chelsea springt in de stand over Tottenham.