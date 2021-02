Serena-Lynn Geldof moet de "bubbel" van de Belgian Cats verlaten

"Omwille van administratieve problemen bij de grensovergang tussen Spanje en Portugal krijgt Serena-Lynn Geldof geen toestemming om met de Belgian Cats mee te spelen", klinkt het in een mededeling van de basketbond.

"Zij zal dan ook de bubbel van de Belgian Cats in het Portugese Porto verlaten en terugkeren naar haar club Cadi La Seu in Spanje." Geldof kwam donderdag al niet in actie, omdat ze ondanks negatieve coronatesten in isolatie verbleef.

Portugal verplicht dit immers voor reizigers uit Spanje, waar Geldof speelt bij Cadi La Seu. De Belgische basketbalvrouwen wonnen donderdag ook hun vijfde en voorlaatste EK-kwalificatieduel.

De Cats versloegen Finland zonder veel moeite met 82-47. (ruststand: 39-32). De Belgische vrouwen waren voor de wedstrijd al zeker van EK-kwalificatie en de eerste plaats in groep G. Zaterdag (om 19u) spelen de Cats op de slotspeeldag nog tegen Portugal.