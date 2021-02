5 op 5: Belgian Cats zetten na sterke 2e helft Finland opzij in EK-voorronde

Zonder de geblesseerde spelverdeelster Julie Allemand was het even zoeken voor de Belgian Cats. Daar profiteerde Finland in de eerste helft van om aan te klampen.

Pas met de rust in zicht zetten Kim Mestdagh en Raman een kloofje op het scorebord: 39-32. Na de rust duwden de Belgian Cats het gaspedaal helemaal in en dat tempo lag te hoog voor Finland.

Emma Meesseman (18 punten en 10 rebounds) heerste zoals vanouds en ook Jana Raman, Kim Mestdagh, Julie Vanloo deden meer dan hun duit in het zakje. Finland kreeg bijna niets meer klaar en maakte amper 15 punten na de rust.

Met enkele knappe aanvallen en punten en een score van Ann Wauters in de slotseconde prijkte uiteindelijk 82-47 op het scorebord. Voor de al geplaatste Belgian Cats is het de vijfde zege op een rij in de EK-voorronde: een perfect rapport. Zaterdag werken ze hun laatste match af, tegen Portugal.