10 uur 22. Finland-België zondag om 16u. Met de thuismatch tegen Oekraïne kregen de Belgen donderdag de zwaarste tegenstander over de vloer. Die werd met 17 punten de les gespeld: 83-66. Finland is op papier de zwakste schakel in groep G. Het verloor afgelopen donderdag met 71-48 bij Portugal. Zondag om 16u is dat de tweede opdracht voor de Cats, die zich in hun achterhoofd ook al voorbereiden op het belangrijke kwalificatietoernooi voor Tokio 2020 in februari.