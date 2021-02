Wat was de wintermercato kalm: "Elke euro telt en de clubs denken heel goed na"

"Het was opvallend rustig, ja", bevestigt makelaar Stijn Francis. "Niet alleen in België, ook in de rest van Europa was er heel weinig activiteit. Enkel bij Antwerp was het gisteren nog alle hens aan dek."

"Die mentaliteit van lastminutetransfers was er in deze periode echt niet bij. Als er geen geld is, dan zijn er ook grenzen aan de creativiteit."

Anderlecht nam gisteren nog afscheid van 3 spelers. "Zelfs Landry Dimata werd niet vervangen, terwijl RSCA dat in het verleden altijd zou gedaan hebben. Dat zo'n vervanger niet meer noodzakelijk is, is misschien wel gezond, want de kernen zijn al groot."

"Minder internationale transfers door gebrek aan scouts in tribunes"

Het gaat zeker niet over een Belgisch fenomeen, want de trend kreeg bevestiging in alle Europese (top)competities. "Ook die clubs zien duidelijk af. Krépin Diatta van Club Brugge naar Monaco, dat is een van de duurste transfers van deze winter. Als België op dat niveau meedoet, dan betekent het dat het in Europa heel rustig was."

"Toen de Financial Fair Play er nog niet was, werden er nog gekke transfers gedaan op basis van geld dat er eigenlijk niet was. Dankzij corona gebeurt dat niet. Dat is alleen maar gezond."

Nog een belangrijke factor in de windstilte: de beperkingen voor scouts. "Normaal zitten clubs wekelijks in de tribunes van andere clubs, meestal in het buitenland. Dat gaat nu niet. Als je dan toch 15 miljoen euro uitgeeft, is dat een enorm risico."

"Je kunt met videobeelden werken, maar dan mis je toch een deel van het gebeuren. Door een gebrek aan live scouting heb je dus minder internationale transfers."