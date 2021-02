Goots over Lamkel Zé: "Heb hem altijd verdedigd, maar er is iets gebroken"

De transfermarkt is in de meeste Europese landen is gesloten, maar Didier Lamkel Zé is niet weggeraakt bij Antwerp. Tot ergernis van heel wat supporters. Ook bij ex-speler Patrick Goots heeft Lamkel Zé het definitief verkorven, ondanks zijn belang op het veld. "Dit is op lange termijn niet houdbaar", klinkt het dan ook aan de tafel van Extra Time.