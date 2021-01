Bondscoach Vanthourenhout: "Finale zoals bij vrouwen kan ook morgen bij mannen"

Vanthourenhout: "We zullen morgen spannende slotdag krijgen"

"Als Nederland morgen ook bij de mannen wint, dan ligt dat in de lijn van het seizoen. Daar is niks mee. Ik denk wel dat we morgen een spannende slotdag zullen krijgen."

Wordt het ook 4 op 4 voor Nederland qua wereldtitels? "Dat zou zomaar kunnen. Al hoop ik dat er eentje in ons hotel in Nieuwpoort zit die daar een stokje voor steekt."

Het is voorlopig allemaal Oranje wat de klok slaat in Oostende. "Morgen kan Nederland bij de vrouwen beloften ook zomaar weer 3 medailles binnenhalen. Ze zullen met heel veel eremetaal vertrekken vanuit Oostende."

"Het is jammer dat Sanne (Cant) en Alicia (Franck) bij de vrouwen ten val kwamen. Maar dat hoort er ook bij op een WK."

"We hebben vandaag eerlijke resultaten gekregen", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.

Timo Kielich is na dag 1 van het WK veldrijden de enige Belg op de medailletabel, met brons. Nederland ging met alle andere medailles aan de haal.

"Het zal morgen van details afhangen"

Welke conclusies heeft de bondscoach vandaag getrokken voor de race bij de mannen?

“Fysiek is het een heel veeleisend parcours. Het laatste kwartier is loodzwaar. Dat zag je in elke categorie en dat zal morgen ook zo zijn."

Welke rol zullen de weerselementen spelen? “Er zal wat nachtvorst zijn, waardoor er morgen wat water op het parcours zal naar boven komen. Ik denk dat we een beetje dezelfde omstandigheden zullen krijgen als vandaag."

Nog een laatste woordje over de voorspelde tweestrijd? "We zullen morgen een heel goede Mathieu van der Poel en Wout van Aert zien. Dan kan het van details afhangen."

"Wat we vandaag in het slot gezien hebben bij de vrouwen (een schuiver in een bocht die voor de beslissing zorgt), zou morgen ook zomaar kunnen gebeuren."

"Een verrassing? Ik heb lang met Pidcock in mijn hoofd gezeten. Hij zal goed zijn en kan op het podium klimmen. Maar om te winnen spreken we enkel over Van der Poel en Van Aert."