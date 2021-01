Nederlander Ronhaar verovert 1e wereldtitel in Oostende, brons voor Kielich

Nederland heeft zijn eerste regenboogtrui al te pakken: Ronhaar rondt een kabinetstukje af met winst! Kamp zorgt voor een 2e Nederlandse medaille, Kielich mag als 3e mee op het podium. De 18-jarige Verstrynge is een knappe 4e.

14 uur 25. Ronhaar kraait victorie. Nederland heeft zijn eerste regenboogtrui al te pakken: Ronhaar rondt een kabinetstukje af met winst! Kamp zorgt voor een 2e Nederlandse medaille, Kielich mag als 3e mee op het podium. De 18-jarige Verstrynge is een knappe 4e. .

Brute pech voor Kielich, hij glijdt onderuit in een bocht. De hemel ligt te wachten voor Ronhaar, de nieuwe wereldkampioen bij de beloften.

14 uur 23.

14:22

14 uur 22. Het zilver lijkt ten prooi ten vallen aan Kamp, Kielich hangt op een meter of 10. We duiken de laatste hectometers in. .