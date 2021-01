Brand kroont zich tot wereldkampioene: "Jammer dat Worst onderuitging"

Bekijk de beslissende fase bij de vrouwen

Alvarado en Cant achterop na val, vliegende start Betsema

Na een glijpartij net na de start zou Alvarado nooit meespelen voor de medailles. De Nederlandse had nochtans een kanonstart gemaakt, maar schoof in de 1e bocht onderuit met Sanne Cant in haar wiel.

Denise Betsema sneed wel zonder kleerscheuren de eerste zandstroken aan en sloeg meteen een gaatje.

Achter haar rug konden enkel Brand en Worst de schade beperken op zandkoningin Betsema, die lange tijd op een eiland leek te fietsen.

Brand gaf zich niet zomaar gewonnen en knabbelde mondjesmaat aan de voorsprong. In een looppassage naderde ze met zevenmijlslaarzen op Betsema.