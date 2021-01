Wout van Aert is klaar voor zijn vierde WK-goud: "Ik voel dat het goed zit"

"Ik heb naar dit WK toegewerkt"

"Ik heb naar dit WK toegewerkt en ik voel dat het goed zit de laatste weken. Ik heb er zin in. Mijn veldritseizoen is verlopen zoals ik had gehoopt. Het was vooral heel fijn om opnieuw de aansluiting met Mathieu van der Poel te maken. Dat was lang geleden."

Met een indrukwekkende overwinning in Overijse op zak, begint Wout van Aert misschien wel als topfavoriet aan het WK in Oostende. Wat denkt hij zelf? "De cross in Overijse was heel goed voor het vertrouwen en een bevestiging dat ik er klaar voor ben."

Vier keer goud voor Wout? "Klinkt goed!"

Toen het BK in Oostende werd gereden in 2017, was er aan Van Aert niets te doen. Dat geeft de burger moed? "Ik heb me toen echt geamuseerd. Dit parcours ligt me. Ik rijd graag in het zand en ben dus heel gemotiveerd."



Zit er opnieuw een lange solo in? "Ik denk het niet. Het mag uiteraard, maar zo'n vaart zal het niet lopen. Je kan overal heel snel rijden, maar als je het zand niet doorkomt, dan geraak je nergens. Het is kwestie van indelen en dat vraagt ervaring. Die hebben we allebei, Mathieu en ik."



In het zand lijkt Van Aert de beste papieren te hebben, het technische stuk in de hippodroom zou dan weer in het voordeel van Van der Poel moeten zijn. Klopt dat? "Tijdens het BK lag het daar vrij glad door de regen 's ochtends. Als het zondag droog blijft, verwacht ik daar weinig problemen."



