Clement na vertrek Diatta: "Net zoals mijn zoon die het huis verliet, gun ik het hem"

"Dennis? Ik wil nog het maximum uit hem halen"

Club Brugge zag Krépin Diatta gisteren vertrekken naar AS Monaco. Wie zal de Senegalees vervangen? Charles De Ketelaere? Of verloren zoon Emmanuel Dennis? "Dennis heeft de eerste keer weer met een grotere groep getraind", zegt Clement.

"Hij heeft een goede training gehad, zoals we van hem verwachten. Of hij met zijn hoofd nog bij Club Brugge zit? Ik heb er met hem niet over gepraat. Er is maar één waarheid en die is op het veld. En op het veld was hij vandaag bij Club Brugge."

"Het is heel simpel bij mij. Elke speler die in de club zit, daar ga ik tot het laatste moment alles voor doen om er het maximum uit te halen. Zolang Dennis hier is en hij toont op het veld dat hij in de ploeg wil staan, zal ik dat ook doen. Alleen is één goede training niet voldoende, dat moet op een langer periode. Dan bekijken we wel of hij hier na 31 januari nog is."

"Maar als coach moet je leren loslaten", weet Clement na het vertrek van DIatta. "Dat is gemakkelijker op het einde van het seizoen, als het seizoen is afgesloten. Maar je moet het de jongens gunnen. Krépin heeft in zijn 3 jaar bij Club grote stappen vooruit gezet."

"Hij is nog maar 21 jaar, dus dan weet je dat zulke jongens in de belangstelling komen te staan. Dat was deze zomer ook al. Alleen was er toen geen ploeg die zodanig doordrukte zodat het voor hem en de club acceptabel was. Maar nu wel, dat was zijn grote droom en dan moet je hem dat ook gunnen."

"Ik heb zelf een zoon die het huis heeft verlaten en dan moet je als ouder ook leren om hem dat te gunnen. Ik ben heel blij voor Krépin, maar uiteraard is het een gemis. want de voorbije periode heeft hij heel goed gepresteerd. Dit seizoen zat hij al aan 10 goals."