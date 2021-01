Officieel: Krépin Diatta ruilt Club Brugge voor AS Monaco

De nakende overgang van Krépin Diatta naar AS Monaco hing al de hele dag in de lucht en werd donderdagavond door beide clubs officieel gemaakt.

"Club Brugge en AS Monaco bereikten vandaag een akkoord over de definitieve transfer van Krépin Diatta. Hij maakt de mooie stap naar de Franse topclub AS Monaco. We wensen hem veel succes", laat Club Brugge weten.

Diatta voetbalde sinds 2018 voor blauw-zwart, dat de Senegalees destijds wegplukte bij de Noorse club Sarpsborg. De flankaanvaller maakte bij Club Brugge een stormachtige ontwikkeling door. Dit seizoen was hij in 19 matchen al goed voor 10 goals en 2 assists.

Zijn goede prestaties bij Club leverden hem eerder al een plekje op in de Senegalese nationale ploeg en nu volgt de bekroning met een mooie transfer naar Monaco, de huidige nummer 4 in de Ligue 1. In het Prinsdom heeft hij een contract voor 5 seizoenen ondertekend.

"Ik ben heel gelukkig met deze overgang", vertelt Diatta op de website van zijn nieuwe werkgever. "Monaco is een grote en ambitieuze club. Iedereen kent de rijke geschiedenis van deze club. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe omgeving te ontdekken en samen met mijn ploegmaats hard te werken om zo Monaco te bedanken voor het vertrouwen in mij."