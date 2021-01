Kompany: "Stoppen met kaarten te geven omdat we "voorzichtig" moeten zijn"

"Een normaal duel zoals er op training elke week zijn"

Een kantelmoment. Zo noemde een journalist de rode kaart. "Het was meer dan een kantelmoment, dat is interventionisme", vond Vincent Kompany. "Het gaat me niet over de persoon van de scheidsrechter, maar over hoe ik naar modern voetbal kijk."

"De intensiteit en de snelheid van het spel zal alleen maar toenemen. Wij trainen erop en we zijn erop voorbereid. De scheidsrechters moeten ook in staat zijn om het spel te interpreteren als het sneller gaat en agressiever is."

"Mijn persoonlijk idee is dat we moeten stoppen met tackles als fouten te interpreteren omdat iemand snel is, heel snel. Als die speler dan toch zuiver een tackle aangaat, dan moeten we niet zeggen: "voorzichtig". Ik zie dat heel vaak gebeuren. Dan zegt men: "we gaan toch een kaart geven want we moeten voorzichtig zijn". Dan zeggen ze: "niet te hard". Wat is dat? Op welke manier moeten we dan wel in duel gaan?"

"Niet iedereen zal het met me eens zijn, dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat het ook het beste zou zijn voor de supporters om daarmee op te houden. Er is een verschil tussen voor de bal gaan en een duidelijke fout maken die de tegenstander in gevaar te brengt."

"En in deze fase is het voor mij simpel: hij legt zijn been in het spoor van de bal en op geen enkele moment gaat hij recht op de bal, hij brengt de andere speler niet in gevaar. Hij is gewoon heel snel en hij gaat het duel met veel intensiteit aan. Het was een normaal duel, zoals er op training elke week zijn."