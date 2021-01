Lotte Kopecky: "Op de piste hebben Jolien en ik samen 1 doel, op de weg zijn we concurrenten"

Voor Kopecky is het BK een mooie herinnering. "Het speelde in mijn voordeel dat ik echt zelfzeker was. Vorig jaar zou ik wellicht geklopt zijn. Of het de eerste keer was dat ik Jolien in een rechtstreeks duel klopte? Dat denk ik wel. De foto van het finish hangt hier in het groot in huis."

"Ik heb geprobeerd Jolien eraf te rijden bergop (op de Tiegemberg), maar Jolien rijd je er natuurlijk ook niet zomaar af." In een spannende sprint was Kopecky uiteindelijk een zucht sneller. "De manier waarop ik nu gewonnen heb, vind ik mooier dan als ik solo was binnengekomen."

Lotte Kopecky en Jolien D'hoore steken al jaren erbovenuit in België bij de vrouwen en serveerden in 2020 een beklijvend duel op het BK in Anzegem. "Ik vond dat persoonlijk echt een mooie wedstrijd", blikt Kopecky met plezier terug in Sporza Thuismatch.

"Op de piste hebben we 1 doel, op de weg concurrenten"

D'hoore stond al aan de top toen Kopecky kwam piepen. "Vroeger was het niet moeilijk. In de hiërarchie stond Jolien een stuk boven mij. Als je dan op gelijke hoogte komt, dan voel je dat er wat meer wrijving is, maar ik denk dat dat normaal is. We moeten zorgen dat het ons allebei beter maakt."

"Op de piste hebben we één gemeenschappelijk doel en daar moeten we samen voluit voor gaan, maar op de weg zijn we concurrenten. Ik denk wel dat ik mag zeggen dat we vrienden zijn, maar we gaan niet elke week bij elkaar op de koffie."

De 2 vaandeldragers van het Belgische vrouwenwielrennen hebben een speciale relatie. "Of we vriendinnen zijn? Die vraag hebben we al veel gekregen en dat hangt een beetje van het moment af. De media proberen ons soms ook woorden in de mond te leggen."

Het BK in 2019 heeft even gewogen op onze relatie, maar we zijn er wel uitgekomen. We zitten nu op dezelfde golflengte.

Die wrijving kende een hoogtepunt na het BK van 2019 in Gent. "Door de koerssituatie moest ik op haar wiel rijden, ook al was dat voor mezelf niet makkelijk", legt Kopecky uit.

"Ik kan me volledig verplaatsen in haar en dat moet heel frustrerend geweest zijn. Dat heeft even gewogen op onze relatie, maar we zijn er wel uitgekomen. De wielerbond en onze werkgever Sport Vlaanderen hebben zich er dan mee gemoeid, want we moeten wel als koppel naar de Olympische Spelen."

Meer details wil Kopecky er niet over kwijt. "Het is moeilijk om erover te praten. Het is iets dat gebeurd is en dat we achter ons moeten laten. We zitten nu op dezelfde golflengte."

"Na Gent-Wevelgem was ik wel teleurgesteld omdat ik tweede was, maar ik was ook wel echt blij dat Jolien gewonnen had. Dat is voor haar ook een mentale boost richting 2021."