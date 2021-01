Lotte Kopecky zette zich in 2020 naast Jolien D'hoore als leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen. Kopecky schoot raak in de Giro Rosa, werd Belgisch kampioen en waagde zich aan een veldritavontuur. Stof genoeg om na te praten en vooruit te blikken in Sporza Thuismatch.