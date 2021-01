Lotte Kopecky: "WK veldrijden? Als Tokio tegenvalt, zal ik dat mogen horen"

Lotte Kopecky combineert al langer de piste en de weg, daar kwam in 2020 ook het veld bij. "Maar de piste heeft wel een speciale plaats voor mij. Ook nu zijn er elke dinsdag pistetrainingen, begin december zijn we in een windtunnel geweest en eind januari zijn de eerste testen in de hittekamer."

"Dat is allemaal met het oog op Tokio, we zijn er voortdurend mee bezig. Als ik erover spreek met Jolien D'hoore, dan spreken we over olympisch kampioen worden in de ploegkoers. Die medaille speelt in ons hoofd", zegt Kopecky aan Ruben Van Gucht.

Voor vele olympische sporters was het een klap dat de Spelen in 2020 werden uitgesteld. "Persoonlijk denk ik dat het voor ons niet slecht was. Omdat Jolien de afgelopen 2 jaar blessures had, hebben we weinig samen een ploegkoers gereden."

"We zullen de komende wedstrijden dus nodig hebben om meer op elkaar ingespeeld te geraken. Op de afgelopen WK's waren Kirsten Wild en Amy Pieters voor Nederland wel outstanding, maar we geloven erin en dat is goed."