Philippe Clement is opnieuw Coach van het Jaar bij de Gouden Schoen

Philippe Clement wist in 2020 net als in 2019 de titel te veroveren met Club Brugge, weliswaar na een onvolledig seizoen. Ook het nieuwe seizoen zette blauw-zwart voortvarend in. Die prestaties gekoppeld aan een mooi Europees parcours waren voldoende om Clement opnieuw tot Coach van het Jaar uit te roepen.

Clement haalde het met ruime voorsprong op Hernan Losada, die Beerschot naar 1A loodste en daar meteen ook meedraaide in de subtop. Ivan Leko, die inmiddels al weg is uit België, bekleedt de 3e plaats, met dank aan de bekerwinst van Antwerp.

"Dit is een prijs voor de hele staf van Club Brugge", reageerde Clement opgetogen. "Zij zijn blij voor mij, maar ik ook voor hen. Als die wederzijdse appreciatie er niet is, kun je dit niet blijven volhouden. Dit kan alleen als je een hecht team bent."

Voor Club Brugge is het, na de winst van doelman Simon Mignolet, al de 2e prijs op een rij in deze editie van de Gouden Schoen. Vorig jaar ging Club met 4 trofeeën naar huis.