Intermarché-Wanty-Gobert: "We willen een stabiele WorldTour-ploeg worden"

Performance manager, voedingsdeskundige en samenwerking met UZ

Toen de WorldTour-licentie van het opgedoekte CCC vrijkwam, roken Hilaire Van der Schueren en co hun kans. Ze kochten de licentie over van de Poolse ploeg en mogen dit seizoen starten in de Giro, Tour en Vuelta.

We moeten bescheiden blijven, want we hebben bescheiden middelen. We richten ons nu eerst op het beter maken van onze renners.

Intermarché-Wanty-Gobert zal bijvoorbeeld wetenschappelijker te werk gaan. "We hebben een voedingsdeskundige binnengehaald, we werken samen met het UZ om onze hoogtestages in goede banen te leiden, we zullen onze trainingsmethodes verbeteren enzovoort."

"Voor Intermarché-Wanty-Gobert wordt 2021 een overgangsjaar. We moeten bescheiden blijven, want we hebben bescheiden middelen. We richten ons nu eerst op het beter maken van onze renners."

"In de toekomst hopen we jonge talenten aan ons team te kunnen binden die willen meegroeien met ons", zegt Visbeek, vorig jaar nog aan de slag bij de hoog aangeschreven opleidingsploeg SEG Racing Academy.

Aike Visbeek over de nieuwkomers:

"Ritzege in grote ronde en top 10 in klassiekers"

Welke richting wil Visbeek met de ploeg uitgaan? "Enerzijds willen we in de toekomst meer jonge renners aantrekken, anderzijds willen we ook een stabiele WorldTour-ploeg worden."

"We zullen ook aan de bovenkant moeten kijken naar versterkingen en op zoek gaan naar kopmannen. Momenteel hebben we veel goede renners in het middenrif, renners die kopmannen kunnen ondersteunen."

Eerst ligt de focus op 2021. "We moeten dit jaar goed doorkomen. Volgens mij horen we zeker thuis in de WorldTour en dat zullen we laten zien."

"Aanvallend koersen zullen we blijven doen, in lange ontspanningen of in de finale van koersen. Maar als WorldTour-ploeg moet je ook wel de focus hebben om resultaten bij elkaar te rijden."

Welke resultaten stelt Visbeek voorop? "Een ritzege in een grote ronde en in de top 10 eindigen van bepaalde klassiekers. De afgelopen 5 jaar grossierde het team in resultaten tussen de 10e en de 20e plaats. We moeten nu echt die stap zetten en ons op de top 10 richten."

"In de Omloop zat Aimé De Gendt vorig jaar in de groep die voor de 5e plaats reed. Aimé deed een alles-of-nietspoging om weg te rijden en werd uiteindelijk 19e. Als hij daar iets minder kwistig met zijn krachten had omgesprongen, kon hij in de top 10 geëindigd zijn. Dat is ons doel voor de klassiekers."