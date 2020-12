Beerschot-coach Losada na nieuwe nederlaag: "Ploeg is volledig uitgeperst"

STVV heeft onder Peter Maes een nieuw elan te pakken en dat mocht ook Beerschot gisteravond ondervinden. Terwijl STVV 9 op 9 pakte, verloor Beerschot op Stayen voor de 4e keer op een rij.

"We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd te winnen", reageert Hernan Losada. "Jammer genoeg moeten we op deze manier een punt zetten achter 2020, wat een ongelooflijk goed jaar was voor ons."

"We zullen een aantal conclusies trekken voor de komende maanden. Ik kan niet meer vragen van deze groep. Ze hebben in 2020 op geen enkel moment een pauze gehad. We zijn al aan het trainen sinds 2 januari. Er was ook geen zomerbreak, want we waren volop aan het trainen voor de promotiefinale."

"De ploeg is volledig uitgeperst en deze groep heeft een heel goede fysieke conditie nodig om te kunnen presteren. We hebben nu amper 3 dagen rust. We gaan de positieve dingen niet vergeten, maar we moeten harder werken om de conditie weer op te bouwen om fit te zijn voor de marathon aan matchen in januari.”