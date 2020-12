Beerschot sluit december puntenloos af na nieuwe nederlaag tegen STVV in winning mood

STVV - Beerschot in een notendop:

Twee Suzuki’s, maar enkel die van STVV scoort

In een kansarme eerste helft zat het venijn in de staart. Na een kort genomen hoekschop van De Ridder gooide Colidio de bal naar de tweede paal en daar liet Suzuki Vanhamel kansloos achter met een rake kopbal: 1-0.

STVV probeerde de forcing voeren, maar was vaak slordig in de beslissende fase. Iets voorbij het kwartier kon Colidio toch eens voor gevaar zorgen, maar zijn afstandsschot ging net voorlangs. Ook Beerschot probeerde het vooral van ver. Schmidt moest enkel ingrijpen op een verraderlijke knal van Sanusi.

STVV begon met 6 op 6 aan de wedstrijd, Beerschot met 0 op 9. Of een ploeg met een stijgende vormcurve tegen een ploeg die het juiste spoor een beetje kwijt is. Ook een duel tussen 2 Suzuki’s. Beide aanvallers lieten zich meteen gelden, maar hun schoten waren niet gekadreerd.

STVV houdt stand tegen onmondig Beerschot

Werk aan de winkel dus voor Beerschot in de tweede helft. Rond het uur waren de bezoekers tot twee keer toe gevaarlijk. Schmidt smoorde een kans voor Van den Buijs in de kiem op een hoekschop, terwijl Holzhauser een voorzet van Bourdin van dichtbij over doel joeg.

STVV liet het initiatief aan Beerschot, maar prikte af en toe gevaarlijk tegen. Garcia schilderde een voorzet perfect op het hoofd van Suzuki, maar met een knappe reflex hield Vanhamel de Japanner van een tweede treffer én Beerschot in de wedstrijd.

Maar ondanks aandringen slaagden de bezoekers er maar niet in om kansen af te dwingen. Schmidt moest in de slotfase wel nog eens in actie komen op een verre knal van Coulibaly. In de extra tijd was het nog even schrikken voor STVV toen Holzhauser bijna Noubissi lanceerde, maar zijn tikje was net niet op maat en belandde in de handen van Schmidt.