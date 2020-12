Officieel: Ivan Leko verlaat Antwerp voor Chinees avontuur

"De club betreurt dat Ivan Leko vroegtijdig zijn contract stopzet, maar wenst hem alle succes toe in zijn verdere carrière", klinkt het bij Antwerp. "De club neemt nu alle tijd om een nieuwe hoofdcoach aan te stellen."

Met een officieel schrijven heeft Leko nu zijn lopende contract bij Antwerp beëindigd. Ook zijn assistent Edward Still zou mee de overstap maken naar China.

Ivan Leko had met zijn sterke prestaties met Antwerp de aandacht getrokken uit China. Met onder meer de eindzege in de Beker van België, de Europese overwintering en vooral een zege tegen Tottenham kon hij op belangstelling van Shanghai SIPG rekenen.

Leko charmeert met offensief voetbal

Leko werd in mei voorgesteld als de opvolger van Laszlo Bölöni bij Antwerp. De 42-jarige Kroaat tekende een contract voor twee jaar, goed voor zijn vierde Belgische avontuur na OHL, STVV en Club Brugge.

Leko transformeerde het defensievere elftal van Bölöni bij Antwerp om tot een offensiever geheel. Met winst in de finale van de Beker van België gaf hij in zijn eerste wedstrijd ook meteen zijn visitekaartje af.

Ook in de competitie begon Leko sterk met Antwerp. Na een zege in de derby tegen Beerschot mocht het zelfs even proeven van de leidersplaats. Maar de resultaten waren niet altijd standvastig. Antwerp staat halfweg op de vijfde plek.

Leko kende ook Europees succes. Antwerp overwinterde in de Europa League, met als uitschieter een 1-0 zege tegen Tottenham.