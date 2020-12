Bondsvoorzitter Walters: "Van den Bergh blijft kanshebber op de wereldtitel"

Dimitri Van den Bergh zakte vol vertrouwen af naar het WK en Londen en is op dit moment een van de hoofdrolspelers van het toernooi. Gisteren verzekerde de nummer 9 van de wereld zich van een plaatsje bij de laatste 16.

“Hij is een van de grootste talenten die België ooit gehad heeft en op dit moment is hij zeker nog steeds een kanshebber op de wereldtitel”, vindt Walters. "Zoals hij nu aan het gooien is, is echt zeer veelbelovend. Hij is aan het toernooi begonnen met het idee om het te winnen en dat blijft zo. "