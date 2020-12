Van den Bergh imponeert op het WK darts en stoomt door naar de 1/8e finales

Met zijn dominante 3-0-winst tegen de ervaren Paul Lim in zijn tweede ronde, had Van den Bergh zijn rol als outsider op dit WK al wat in de verf gezet. Wattimena (PDC-24), trainingsmaat van Van den Bergh en tegenstander in ronde 3, was dan ook een gewaarschuwd man.

In set 1 zat de kerstbreak duidelijk nog wat in de armen van beide spelers. Van den Bergh bleef met een gemiddelde van 82 ver onder zijn niveau, maar stond er wel op de beslissende momenten: een 3-1-winst in de openingsset was het gevolg.

Naar het einde van set 2 begon Van den Bergh zijn draai te vinden op het podium van "Ally Pally". Wattimena kon tot 2-2 nog gelijke tred houden met de nummer 9 van de wereld, maar na een secure finish van de Belg in de beslissende leg stond de 2-0 op het bord.

Met de dubbele voorsprong op zak leek Van den Bergh bevrijd. Het niveau ging plots steil omhoog en "Dancing Dimi" gunde zijn trainingsmaat nog maar 1 leg in de laatste twee sets. Zo verdedigde Van den Bergh met verve de Belgische eer op dit WK, na de uitschakeling van Kim Huybrechts erder op de dag.

In de 1/8e finales, die komende dinsdag en woensdag worden afgewerkt, komt Van den Bergh uit tegen de Engelsman Dave Chisnall (PDC-8) of de Nederlander Danny Noppert (PDC-25). Als hij ook die horde neemt, volgt in de kwartfinales wellicht een treffen met de nummer 1 van de wereld, Michael van Gerwen.