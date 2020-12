Huybrechts krijgt motor niet aan de praat en strandt in ronde 3 op WK darts

Na zijn knalprestatie tegen Ian White, de nummer 10 van de wereld, in de tweede ronde, kon Huybrechts met vertrouwen toeleven naar zijn derde ronde op het WK darts in Londen.



Tegenstander met dienst was de Engelsman Ryan Searle. "Heavy Metal", een verwijzing naar zijn lange lokken, begon ook het beste aan de partij. Huybrechts wierp ver onder zijn niveau en kreeg in set 1 een droge 3-0 aangesmeerd.



Gaandeweg krikte de Belg wel zijn niveau op in de wedstrijd. Zo hing hij met winst in set 2 de bordjes meteen weer in evenwicht, maar Huybrechts bleef wisselvallig acteren. Searle profiteerde en won ook set 3 en 4: Huybrechts met de rug tegen de muur.

"The Hurricane" besefte het gevaar en knokte zich terug in de wedstrijd. Met onder meer een fantastische 140-checkout in set 5 leek hij Searle nog in de problemen te brengen, maar in de 6e set miste Huybrechts zijn kans op de redding. Na een gemiste setdart, maakte Searle maakte het wel af: 3-2 voor de Engelsman.

Einde verhaal dus voor Huybrechts, die van dit WK een echt doel had gemaakt. Met Dimitri Van den Bergh blijft er nog één landgenoot over in Alexandra Palace die de Belgische eer hoog kan houden.