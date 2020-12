Knuffelstraf van Pro League: geldboetes en "aanbeveling" tot alternatieve sancties

De Pro League zal aan de Belgische voetbalbond vragen om overtredingen "zo gedetailleerd mogelijk op te nemen in het verslag van de Match Delegate". Het management van de Pro League zal dan op basis van tv-beelden of bijkomende beelden (sociale media, foto's, ...) de betrokken club een administratieve vergoeding opleggen.

Het gaat over het niet respecteren van de coronamaatregelen bij onder meer het vieren van doelpunten en overwinningen, opstootjes op en naast het veld waarbij personen zich dicht bij elkaar begeven, wissels waarbij knuffels worden gegeven en het incorrect dragen van een mondmasker door personen naast het veld.

Het gedrag van spelers en stafleden op de velden en in de kleedkamers lag de voorbije dagen stevig onder vuur. De raad van bestuur van de Pro League heeft nu een akkoord bereikt over "een intern reglement met passende compensaties".

Alternatieve sancties

De Pro League geeft mee dat die vergoeding slechts eenmaal per club per speeldag wordt opgelegd, "ongeacht het aantal individuele overtredingen".

Wel wordt er bovenop die administratieve vergoeding per club "per individueel vastgestelde overtreding een bijkomende vergoeding van 750 euro opgelegd aan de club".

"De Pro League beveelt ten zeerste aan om op te nemen in het Arbeidsreglement van iedere club dat deze administratieve vergoeding zal worden doorgerekend aan de betrokken persoon (speler/staflid)."

De Pro League kan zo'n individuele boete niet zelf aan een speler of staflid opleggen, maar roept de clubs dus op om de boete aan te rekenen aan het betrokken clublid.

De vergoedingen zullen door de Pro League integraal worden doorgestort aan Tele-Onthaal. "De Pro League wil zo steun bieden aan zij die in deze tijden een luisterend oor en een virtuele schouder bieden aan wie het nodig heeft."



Naast de geldboetes is er nog een tweede luik. "De Pro League zal bij de clubs zeer sterk aandringen om hen verplicht in te schakelen in de sociale activiteiten (Football & Community) van de club."