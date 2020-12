Charles De Ketelaere over mogelijke straf voor knuffel: "Ik heb er niets op tegen"

De Pro League overlegt vandaag over "het knuffelgedrag" op de Belgische voetbalvelden. Een van de pistes die op tafel liggen, is om spelers te bestraffen met een gele kaart als ze toch beginnen te knuffelen bij een goal of overwinning. "Ik zou dat een logische beslissing vinden", zegt Charles De Ketelaere (Club Brugge).