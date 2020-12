Yannick Carrasco blinkt uit bij Atletico Madrid: "Hij was fantastisch"

Op een avond waarbij de ogen van de meeste voetbalfans gericht waren op Real Madrid, moest ook stadsgenoot Atletico diep gaan om de groepsfase van de Champions League te overleven. Dat lukte dankzij de 0-2 in Salzburg.

In de Spaanse pers was er veel lof voor Yannick Carrasco. De Rode Duivel schilderde voor de rust de 0-1 op het hoofd (of de schouder) van Hermoso en stelde in de slotfase de zege veilig met een knappe volley.

Carrasco zelf bleef bescheiden in zijn reactie. "De sleutel vandaag was de 0 houden, want als je op achterstand komt, dan wordt het moeilijk. Het eerste doelpunt maakte het veel makkelijker voor ons."

En over zijn goal: "Koke riep dat ik helemaal alleen was, maar ik dacht bij mezelf dat ik niet mocht controleren omdat dat de kans zou geven aan de verdedigers om terug te komen. Ik probeerde het dan maar in één tijd en het lukte om te scoren."

Diego Simeone haalde wel de superlatieven boven. "Carrasco was fantastisch in de tweede helft. Hij moet zo voortdoen. Als hij dit niveau haalt, dan is hij heel belangrijk voor het team."