Ook Atletico is zeker van de eindfase, met dank aan goal en assist van Carrasco

Als Atletico niet naar de Europa League verwezen wou worden, dan mocht het niet verliezen bij Salzburg. Rode Duivel Yannick Carrasco had die boodschap duidelijk begrepen.

In minuut 39 leverde hij de assist voor de openingsgoal van Hermoso en in het slot van de wedstrijd verdubbelde hij zelf de score.

Carrasco en Atletico stoten met 9 punten als 2e door in hun groep. Bayern München is daar de groepswinnaar. De Duitse landskampioen pakte 16 op 18 in groep A.