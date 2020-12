Paul Beloy over racismerel in Parijs: "Taal evolueert, dat woord kan nu niet meer"

"Tot ik volwassen werd, heb ik me ook nooit gestoord aan dat woord neger. Maar vanuit Amerika is daar een andere connotatie aan gebracht. Dat woord kun je nu niet meer gebruiken."

Volgens Beloy is het probleem dat de maatschappij is veranderd en dat de taal mee moet. "Taal evolueert. Toen ik hier in de jaren 60 aankwam, was ik het negertje . Toen legden we geen enkel verband met het Amerikaanse nigger, een woord dat nu absoluut niet meer kan. Daarom spreken ze daar over het n word. "

"Ik ben heel blij met de reactie van de spelers. Beide teams zijn van het veld gestapt. Dat is keisterk", zegt Beloy in De Wereld Vandaag. "Ook Mbappé en Neymar hebben gezegd: dit hoeft niet meer voor ons. Een belangrijk signaal naar de Afrikaanse en zwarte gemeenschap."

Paul Beloy was voetballer bij onder meer KV Mechelen, Beerschot en Lierse en schreef over zijn ervaringen met racisme in België het boek "Vuile zwarte". Hoe heeft hij het incident van gisteravond beleefd?

"Campagnes van UEFA en FIFA zijn huichelarij"

Volgens Paul Beloy is het probleem niet alleen het taalgebruik. "De problemen zitten dieper in de maatschappij. Op de bovenste ladder vinden we weinig mensen met een migratieachtergrond."

"Kijk maar naar de leiding in ons voetbal. Van de 18 clubs in de hoogste klasse heeft er slechts 1 een niet-witte voorzitter (Mehdiy Bayat bij Charleroi). Al de rest zijn witte mannen. Terwijl de nationale ploeg voor 80% bestaat uit mensen met een niet-Belgische achtergrond."

Beloy geeft het voorbeeld van Lukaku. "Toen hij vroeger scoorde was hij een Belg, maar wanneer hij dat niet deed was hij een zwarte. Nu scoort hij zo vaak dat ze er niet meer naast kunnen kijken. Maar hij is pas als Belg aanvaard toen hij begon te scoren."

Ook de UEFA en FIFA doen volgens Beloy te weinig. "Hun antiracismecampagnes zijn window dressing. Het is nog erger als je die spotjes speelt en vervolgens niets doet. Dat is huichelarij. Want er verandert niets. Als je kijkt naar wat er effectief al gedaan is, hebben ze nog een lange weg af te leggen."