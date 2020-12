STVV-voorzitter: "We hebben de zaak Propere Handen uitvoerig besproken"

Maes: "Hoop Propere Handen-verhaal na vandaag af te sluiten"

In de hele zaak Propere Handen kwam ook de naam van Peter Maes naar boven. Hij werd in verdenking gesteld van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Op de persconferentie ging Peter Maes niet al te diep in op het fragiele onderwerp en gaf hij de schrijvende pers nog een veeg uit de pan.

"Daar wil ik heel weinig over zeggen, ik laat dat over aan het gerecht. Ik zie dat een bepaald deel van de schrijvende pers nog altijd alle moeite doet om dat naar boven te halen. Ik hoop dat we dat vandaag kunnen afsluiten, zodat ik me volledig kan focussen op het sportieve", klonk het.

Nadien kwam de nieuwe STVV-coach er nog even op terug. "Op deze kans heb ik heel lang gewacht. Al het extrasportieve heeft natuurlijk heel wat invloed gehad, ik kwam niet meer aan de bak hier in België."

"Ook al is er niets extrasportief aan de hand, is het voor een nieuwe coach altijd opnieuw beginnen", gaat Maes voort. "Of ik op wraak zin? Wraak is een slechte boodschap. Ik ben niet van plan om mee te blijven hameren op het hele Propere Handen-verhaal."

"Maar je moet ermee leren leven", weet Maes. "Ik geef het een plaatsje en ik ben blij dat ik aan het werk ben. Ik veronderstel dat iedereen, ik ook, nu wel gewoon wil dat ik werk. Alles wat er in het verleden is gebeurd, daar leren we uit. Nu kijken we vooruit."