"Niemand heeft gedacht dat het volstond dat Hein de kleedkamer zou binnenstappen"

In een paar van die verloren wedstrijden heeft Gent vaak veel beter gevoetbald dan gisteren en een resem kansen gecreëerd. Maar we kennen het verhaal: flaters stonden resultaten in de weg.

Een paar mogelijkheden voor Oostende gingen verloren, er ging een bal tegen de paal. Maar Oostende was wel gewoon de betere ploeg, vond ik. Het was ook de enige ploeg gisteren die kon winnen.

Even leek hij wel te kunnen profiteren van - wat je vaak ziet - het geluk van de nieuwkomer. Want die Bukari heeft de voorbije maanden enkel maar kansen gemist en nu scoorde hij zowaar bij zijn allereerste mogelijkheid.

Nu was er weer die strafschop voor KV Oostende - helaas correct moet ik zeggen - die nog maar een keer de absurditeit van die handspelregel in de verf zet.

Wel een plus is doelman Bolat. Die gaf gisteren een heel zelfzekere indruk. Er was ook strijd geleverd. Vandaar moet Hein Vanhaezebrouck dan beginnen en rekenen op een klein beetje meeval. Dat zal ook nodig zijn om de trein aan het bollen te krijgen.

"Genk was tegen Antwerp ronduit indrukwekkend en overrompelend"

Dat is bij Racing Genk natuurlijk helemaal anders. Tegen Antwerp was het ondanks die vroege tegenslag met het doelpunt van Antwerp ronduit indrukwekkend en overrompelend.

Dat is de voorbije maanden al wel van meer ploegen gezegd natuurlijk. Van Standard. Van Charleroi, zeker in het begin van het seizoen met zijn start met 6 overwinningen op een rij. Die trappelen nu toch een beetje ter plaatse of zijn in vrije val, zoals Charleroi.

Na het verlies van Beerschot in Eupen is Racing Genk nu de enige overgebleven leider, het won knap van Antwerp met 4-2. Maar of het nu ineens weer de grote uitdager is van Club Brugge voor de titel?

En als er iets is wat John van den Brom natuurlijk wel heel goed kan, dan is het spelers vertrouwen geven en ambiance creëren om voluit en enthousiast te voetballen.

"Klacht van Leko over 3 wissels is zeer terecht"

Na afloop kloeg Antwerp-trainer Ivan Leko over de vermoeidheid van zijn spelers, over het feit dat in België maar 3 vervangingen toegelaten zijn, terwijl dat er elders in Europa 5 zijn.

Alleen in Engeland zijn er ook 3, al waren er daar in de zomer toen de competitie hervat werd ook 5 toegelaten. In de nieuwe competitie is dat ook teruggebracht naar 3 en de Premier League is toch de zwaarste competitie. Overigens zijn de coaches, zoals Jürgen Klopp, daar ook heel ontevreden over.

En ik vind het een zeer terechte opmerking in deze coronatijden. Philippe Clement kloeg er zaterdag ook al over, omdat de spelers van clubs die de voorbije maanden Europees hebben gespeeld, zeker stilaan overbelast geraken en dus ook vaker geblesseerd of in een gevarenzone terechtkomen.

Er is nauwelijks echt een goeie voorbereiding geweest dit seizoen door corona. Die Europese kalender is compact, is bij mekaar geduwd met telkens 3 weken na mekaar Europees voetbal, dus zwaarder.

Midweekvoetbal komt erbij, interlandvoetbal is er tussen gepropt en dus was het zeker een goed idee, zoals in al die andere landen, om 2 extra vervangingen toe te staan.