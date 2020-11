"Het atletische vermogen van Retin Obasohan is echt van NBA-niveau"

Eén zege en één nederlaag is de balans voor de Belgische basketbalmannen na het voorbije weekend in de EK-voorrondes. De uitblinker bij de Belgen was zonder twijfel Retin Obasohan, die zich steeds nadrukkelijker opwerpt als de leider van de nieuwe generatie Belgian Lions. "Hij begint er stilaan bovenuit te steken", zegt skillstrainer Joerik Michiels, die Obasohan door en door kent.

De basketbalwereld weet al langer wat Retin Obasohan in zijn mars heeft, maar dit weekend kon ook het grote publiek genieten van de kunstjes van de spelverdeler. De 27-jarige Obasohan speelde lang in de VS, eerst voor de universiteit van Alabama en later voor de Northern Arizona Suns, de satellietclub van NBA-team Phoenix Suns. Obasohan flirtte een poosje met de NBA, maar is sinds dit seizoen aan de slag bij de Tsjechische topclub Nymburk. Afgelopen weekend was hij de sterkhouder van de Belgian Lions in de wedstrijden tegen Tsjechië en Litouwen. Joerik Michiels, skillstrainer bij Elite Athletes, werkt al jarenlang samen met Obasohan. Hij is dan ook niet verrast over de sterke prestaties van zijn poulain.

Retin Obasohan barst van het zelfvertrouwen en gelooft ongelooflijk hard in wat hij kan bereiken. Joerik Michiels

"Ik denk dat je wel kunt zien dat Retin stilaan de "go-to guy" van de ploeg wordt, de leider van het team. Hij begint er echt bovenuit te steken en ik denk dat zijn rol bij de Belgian Lions alleen nog maar groter zal worden, dat kun je niet meer stoppen nu", vertelt Michiels aan Sporza. "Retin is anders dan alle andere spelers. Toen ik hem zo'n tien jaar geleden voor het eerst ontmoette, was het eerste wat hij zei: "Ik ga later in de NBA spelen." Dat is niet zijn droom, maar zijn missie. Retin barst van het zelfvertrouwen en gelooft ongelooflijk hard in wat hij kan bereiken." "Het was een kwestie van tijd voor hij die rol zou opeisen zoals hij nu gedaan heeft bij de Belgian Lions. En zijn aandeel kan nog groter worden, want Retin zit nog niet aan zijn maximum."

Joerik Michels adviseert Retin Obasohan al tien jaar.

"Eén-tegen-één is Retin niet af te stoppen"

Joerik Michiels, die bij Elite Athletes ook tal van andere Belgische toppers en beloftevolle jongeren begeleidt, werkt al tien zomers lang samen met Retin Obasohan. "De zomer is dé periode om individueel beter te worden", weet Michiels, die de werkethiek van de Belgian Lion looft. "Retin is wat we noemen een "gym rat", hij werkt ongelooflijk hard. In de zomer vind je hem elke dag in de gym om beter te worden. Als hij uit het buitenland komt, belt hij soms om te zeggen hoe laat zijn vliegtuig landt en dan staat hij twee uur later in de gym." "Twee jaar geleden toen hij moest terugvechten na een blessure, heeft hij bij mij 40 dagen lang aan zijn revalidatie gewerkt, zonder één dag te missen. Weinig mensen hebben zijn mindset."

De kracht en de sprongkracht van Retin, dat zie je niet in Europa. Dat is echt van NBA-niveau. Joerik Michiels

Wat is zijn sterkste punt? "Retin is enorm atletisch, zelfs als je dat vergelijkt met NBA-niveau. Zijn kracht en sprongkracht, dat zie je niet in Europa. Dat kan echt de vergelijking met de top van de NBA doorstaan", weet Michiels. "Dat atletische vermogen is absoluut zijn sterkste wapen, maar ook zijn fundamentals zijn ongelooflijk. Eén-tegen-één is hij niet te stoppen. Hij creëert ongelooflijk makkelijk. Zijn grootste werkpunt is zijn shooting, daarin heeft hij wel al veel progressie gemaakt. Als hij daarin nog beter kan worden, kan hij echt alles." "Ik ben ervan overtuigd dat hij sowieso de NBA zou gehaald hebben als zijn shooting een paar jaar geleden al beter geweest was. Nu heeft hij nog altijd een kans, al wordt die steeds kleiner. Ik denk wel dat hij in Europa nog een grote stap zal maken naar een topclub in de EuroLeague. Misschien al na dit seizoen, als hij zo blijft spelen en gezond kan blijven."

Retin Obasohan in de gym van Elite Athletes in Antwerpen: