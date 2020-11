Sterk Litouwen leert de Belgian Lions weer wat verliezen is

De Belgian Lions konden na de 3 zeges op een rij met vertrouwen beginnen aan de match tegen Litouwen, maar ze werden koud gepakt. Defensief stond het niet op punt bij de Belgen, Litouwen kon te veel offensieve rebounds plukken.

Retin Obasohan hield België op zijn eentje in de wedstrijd in het eerste quarter, maar toen hij even rust kreeg, kon Litouwen uitlopen. Alles lukte bij Bendzioes, Biroetis en Koezminskas: 49-36 halfweg.

Ook de foutenlast begon te wegen bij de Lions en bij Obasohan stokte de motor. Even leek het helemaal fout te lopen toen Litouwen een voorsprong had van 22 punten (België won de "heenmatch" met 21 punten), maar op het einde haalde Litouwen de voet van het gaspedaal.

Zo konden Obasohan (21 punten, 4 rebounds en 2 assists) en Libert (11 punten en 3 assists) de schade nog een beetje beperken: 84-71. Voor de Belgian Lions is het de eerste nederlaag in deze voorronde. Het duel tegen Denemarken in februari wordt cruciaal: als België dan wint of verliest met minder dan 16 punten is het EK binnen.