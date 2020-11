Beresterke Belgian Lions laten Tsjechië sterretjes zien in EK-voorronde

Bondscoach Gjergja had af te rekenen met heel wat afwezigen, maar daar was in het duel tegen de Tsjechen nauwelijks wat van te merken. De aanwezige Lions toonden zich allemaal (ook letterlijk) en vooral offensief liep het bij de Belgen als een trein.

De driepunters vlogen vlot binnen en bij de rust hadden de Belgian Lions al een bonus van 11 punten in handen. Dat werden er in het derde kwart 20 en net voor het einde waren het er zelfs even 30. De Tsjechen prikten nog een keer tegen en zo werd het 62-90.

Retin Obasohan was de topschutter bij België met 18 punten. Gillet had ook een groot aandeel in de zege met 13 punten en Hans Vanwijn tekende voor 12 punten.



België is leider met drie zeges uit evenveel wedstrijden. Zondag spelen de Lions een belangrijk duel tegen thuisland Litouwen.