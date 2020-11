Kortrijk en Tabor zorgen voor 1e dubbel crossweekend: wat moet je weten?

Het veldritseizoen is al een tijdje onderweg, maar tot nu toe moesten de crossers per weekend maximaal 1 keer uit hun pijp komen. Dat wordt vanaf komend weekend wel anders. Maar wat moet je nog allemaal weten over dit tweeluik?

Comeback Van Aert en... Pidcock

Dat Wout van Aert na een druk wegseizoen opnieuw het veld induikt dit weekend zal jullie wellicht niet ontgaan zijn. Van Aert vinkt meteen een dubbel weekend van zijn bingokaart af. Zowel Kortrijk als Tabor wist hij bovendien nog nooit te winnen. Wat minder ruchtbaarheid kreeg, is dat ook Tom Pidcock in Tabor normaal gezien zijn comeback maakt. De Brit was eerst van plan om in Merksplas al mee te rijden, maar dat ging uiteindelijk niet door. Pidcock zou dit crossseizoen wel eens een lastige klant kunnen worden, want op de weg en in het mountainbike bewees hij afgelopen jaar duidelijk stappen gezet te hebben. Zo won hij de GIro voor beloften, het WK voor elektrische mountainbikes, de WB-manche in Nove Mesto én moest hij op het WK bij de profs pas in de laatste ronde passen. Vanaf maart rijdt Pidcock overigens voor Ineos.

Belang van de startrij

Tom Pidcock heeft op Wout van Aert alvast één streepje voor: hij zal op de eerste rij mogen starten en de drievoudige ex-wereldkampioen niet. Pidcock staat dankzij zijn prestaties vorig seizoen immers in de top 10 van het UCI-klassement, terwijl Van Aert pas op de 32e plaats komt. Van Aert zal dus zowel in Kortrijk als Tabor op de 3e rij moeten plaatsnemen. Vooral op het compacte en bochtige parcours in Kortrijk wordt het niet evident om, zeker in het begin, veel plaatsen goed te maken.

Vliegtuigje (op eigen kosten) voor de dubbelaars

De afstand tussen Kortrijk en Tabor is iets meer dan 1.000 kilometer. Wie de auto neemt, doet er minstens 10 uur over. Het is om die reden dat Eli Iserbyt het initiatief nam om een vlucht te zoeken die de meest kapitaalkrachtige crossers na Kortrijk een stuk sneller naar Tsjechië zou brengen. 7 crossers tekenden in op de vlucht vanuit Wevelgem: Iserbyt zelf uiteraard, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Daan Soete en Wout van Aert. Sanne Cant kon op het laatste moment ook nog een stoeltje bemachtigen, al betekent dat wel dat bondscoach Sven Vanthourenhout het moet stellen met een "toilet seat" die normaal gezien voor het personeel bedoeld is, zo weet Het Nieuwsblad.

Parcours Kortrijk

Het parcours van de Urban Cross in Kortrijk is ongewijzigd in vergelijking met de eerste editie vorig jaar, toen Mathieu van der Poel en Lucinda Brand wisten te winnen. Dat betekent dus veel draaien en keren over de bruggen over de Leie.

Het weer in Tabor

Tabor organiseert al voor de 17e keer een wedstrijd in de Wereldbeker en was eerder ook al 3 keer het toneel van een WK-strijd (in 2024 voor de 4e keer). Het parcours in Tsjechië kent dus nog weinig geheimen. Veel hangt wel steeds af van het weer: het kan vriezen en het kan dooien. Letterlijk dan. De temperatuur in Tabor schommelt al een tijdje rond het vriespunt, maar de neerslag - en dus de sneeuw - bleef voorlopig achterwege. We krijgen dus wellicht een koude maar droge editie. De kans is reëel dat we een nieuwe winnaar krijgen bij de mannen, want de enige ex-laureaat aan de start is Lars van der Haar. Bij de vrouwen was Annemarie Worst vorig jaar de beste.

Waar te volgen?