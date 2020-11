Van Aert maakt indruk bij terugkeer, maar Iserbyt zegeviert in eigen streek

Bekijk de samenvatting:

Vanthourenhout lijkt ongenaakbaar, maar rijdt lek

Bij de start van de Urban Cross in Kortrijk waren alle ogen gericht op één man: Wout van Aert. Hij maakte zijn terugkeer in het veld, maar moest vanop de derde rij starten. Hij kon meteen beginnen aan een inhaalrace.

Op het snelle parcours trok alles al snel op een lint na een goede start van de broers Aerts en Iserbyt. Maar vroeg in de koers kreeg Vanthourenhout een voorsprong cadeau na een hapering van Aerts op de schuine kant. De man in vorm beukte al snel een mooie voorsprong bij elkaar.

Met 30" bonus leek de achtervolgende groep met Iserbyt, Van Aert en Van der Haar te laat te komen. Halfweg koers leek de wedstrijd al gereden. Aerts (lekke band) en Sweeck zaten nooit echt in de wedstrijd.

In de achtervolging was het vooral Van der Haar die tempo maakte. Iserbyt zat in een zetel, Van Aert bleef ook in het wiel. Tot die laatste plots op de pedalen ging staan en versnelde. Met resultaat, want het trio had plots Vanthourenhout in het vizier. Een lekke band verkwanselde zijn cross.